Роналду прервал голевое молчание: Гол+пас Криштиану позволили «Аль-Насру» выиграть у «Аль-Халиджа»

В двенадцатом туре Саудовской Про-лиги «Аль-Наср» играл дома против «Аль-Халиджа». Криштиану Роналду появился в стартовом составе.

К отчётному матчу «Аль-Наср» подбирался на фоне четырёхматчевой победной серии во всех турнирах. А если брать пятнадцать предыдущих встреч подопечных Луиша Каштру, то из них они выиграли четырнадцать. В оставшемся случае была ничья с пропущенным голом в компенсированное время.

То есть очень приличный ход набрали «рыцари Неджда». Правда, Криштиану Роналду не забивал в двух предшествовавших матчах (но был у португальца голевой пас в игре с «Аль-Фейхой). Не мог помочь своей команде Андерсон Талиска. В предыдущем матче он получил красную карточку.

Если «Аль-Наср» старается подобраться к «Аль-Хилялю» в борьбе за первое место, то «Аль-Халидж» занят заботами, как бы не попасть в зону вылета. Понятно, что при таких вводных команда Роналду была однозначным фаворитом очередного матча в рамках Саудовской Про-лиги.

Первый тайм не стал богатым на интересные события, но главное телезрители всё-таки лицезрели – первый гол Роналду за полторы недели. На 26-й минуте гости допустили потерю на своей половине поля, после чего Криштиану получил короткий пас от партнёра, развернулся и с дальней дистанции впечатал мяч в правый угол (1:0).

До этого Роналду прямым ударом со штрафного не доставил неразрешимых проблем аль-Хайдари. А ещё раньше гол Мане был отменён из-за офсайда – видеоассистентам потребовалось свыше трёх минут, чтобы установить факт «вне игры». А вообще, офсайдов было много, особенно у «Аль-Халиджа».

На исходе часа игры Роналду повезло, что он избежал офсайда, простреливая на Лапорта после заброса Теллеса со штрафного. Таким образом, Криштиану приплюсовал к своему голу результативную передачу, ведь Лапорт отправил мяч в сетку (2:0). Комфортное преимущество в счёте получил «Аль-Наср», чтобы слишком не беспокоиться о концовке.

Но с учётом не самой крепкой обороны команды из Эр-Рияда, расслабляться ей было нежелательно. Наваф аль-Акиди вступал ещё в игру, чтобы отразить удар Мартинша. Счёт 2:0 сохранился до конца, и «Аль-Наср» вернул себе четырёхочковое отставание от «Аль-Хиляля». На счету Роналду, напомним, гол+пас. Теперь «Аль-Насру» предстоит матч в Лиге чемпионов АФК на выезде против катарского «Аль-Духаиля».

Кирилл Иванцов