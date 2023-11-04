Роналду дальним ударом вывел «Аль-Наср» вперёд в матче против «Аль-Халиджа»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в ворота «Аль-Халиджа» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду дальним ударом из-за пределов штрафной площади открыл счет в игре. Мяч после удара португальца отправился в правый угол, и вратарь соперника не смог выручить свою команду.

Для 38-летнего Роналду этот гол стал уже 15 в 16 матчах текущего сезона. Кроме того, нападающий отдал восемь результативных передач.

Спортивный портал LiveResult проводит прямую текстовую трансляцию поединка чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» - «Аль-Халидж».