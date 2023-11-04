Назван клуб, предложивший контракт Дугласу Косте

«Аль-Шабаб» намерен переманить в свои ряды вингера Дугласа Косту.

В конце октября бразилец стал свободным агентом, покинув американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Как неоднократно сообщалось в прошлом, на 33-летнего игрока есть претенденты из Саудовской Аравии, также не исключалось его возвращение в «Ювентус». Согласно обновлённым данным инсайдера Николо Скиры, Коста уже ведёт переговоры с «Аль-Шабабом». Саудовский клуб предлагает футболисту заключить договор, рассчитанный до середины 2025 года.

В сезоне-2023 Дуглас Коста провёл 22 матча за «Лос-Анджелес Гэлакси», записав на свой счёт четыре гола и семь результативных передач.