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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Клуб Бензема и Канте не побеждает уже пять матчей подряд

03 Ноября 2023 • 23:18 Комментировать
Аль-Шабаб Эр-Рияд
1:0
Аль-Иттихад Джидда

Саудовский «Аль-Иттихад», игроками которого являются такие звёзды европейского футбола как Карим Бензема и Н’Голо Канте, переживает очень неприятную серию. Клуб не может победить в чемпионате страны на протяжении пяти игр подряд, так как сегодня вечером «Аль-Иттахад» проиграл «Аль-Шабабу» - 0:1.

Началась серия 29 сентября с нулевой ничьей с клубом «Аль-Фейха». 6 октября команда проиграла «Аль-Ахли» - 0:1, 20 октября разошлась миром с «Аль-Таавуном» - 1:1. А 26 октября последовала боевая ничья с «Аль-Хазмом» (2:2).

После серии неудач в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» идёт на шестом месте с 21 баллом. Отставание от первой строчки неумолимо растёт и составляет 11 очков. Занимает её, кстати, «Аль-Хиляль».

Протокол игры  
Аль-Шабаб Эр-Рияд1:0Аль-Иттихад Джидда
(1:0) Карлос XI14'  
Ким Сон-КюАль-Сагурк ФавазАль-Шарари Надер АбдуллаСаисс Ромен  89'Аль-Ями ХамадАль-Монассар Хусейн  73' 90' (Шарахили Рияд ( 90') Куэльяр Густаво  45'Банега Эвер  61' 79' (Бахебри Хаттан ( 79') Карраско Янник 79' (Омар Канабах Маджед ( 79') Карлос XI 72' (Хади Радиф Абдулла ( 72') Аль-Муваллад Фахад  83'
Запасные: Диалло ХабибАль-Асири ХалидАль-Карни ФавазАль-Ями МохаммедАльсебьяни Хусейн
Гроэ МарселоКадеш ХасанЛуис ФелипеАль-Гамди Файсал 85' (Аль-Сахафи Марван ( 85') Аль-Шанкити Муханнад 65' (Бамсауд Ахмед ( 65') Канте Н'ГолоФархан Султан 40' (Аль-Джамаан Салех ( 40') Ромариньо РикардоАль-Хавсави Закария 65' (Аль-Олайан Мадаллах ( 65') Бензема КаримХамдалла Абдерразак
Запасные: Swailem Al-MenhaliАль-Маюф АбдуллаХавсави ОмарАль-Мермеш УсамаКамара Арун
03 ноября. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".

 

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