Клуб Бензема и Канте не побеждает уже пять матчей подряд

Саудовский «Аль-Иттихад», игроками которого являются такие звёзды европейского футбола как Карим Бензема и Н’Голо Канте, переживает очень неприятную серию. Клуб не может победить в чемпионате страны на протяжении пяти игр подряд, так как сегодня вечером «Аль-Иттахад» проиграл «Аль-Шабабу» - 0:1.

Началась серия 29 сентября с нулевой ничьей с клубом «Аль-Фейха». 6 октября команда проиграла «Аль-Ахли» - 0:1, 20 октября разошлась миром с «Аль-Таавуном» - 1:1. А 26 октября последовала боевая ничья с «Аль-Хазмом» (2:2).

После серии неудач в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» идёт на шестом месте с 21 баллом. Отставание от первой строчки неумолимо растёт и составляет 11 очков. Занимает её, кстати, «Аль-Хиляль».