Клуб Бензема и Канте не побеждает уже пять матчей подряд

Саудовский «Аль-Иттихад», игроками которого являются такие звёзды европейского футбола как Карим Бензема и Н’Голо Канте, переживает очень неприятную серию. Клуб не может победить в чемпионате страны на протяжении пяти игр подряд, так как сегодня вечером «Аль-Иттахад» проиграл «Аль-Шабабу» - 0:1.
Началась серия 29 сентября с нулевой ничьей с клубом «Аль-Фейха». 6 октября команда проиграла «Аль-Ахли» - 0:1, 20 октября разошлась миром с «Аль-Таавуном» - 1:1. А 26 октября последовала боевая ничья с «Аль-Хазмом» (2:2).
После серии неудач в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» идёт на шестом месте с 21 баллом. Отставание от первой строчки неумолимо растёт и составляет 11 очков. Занимает её, кстати, «Аль-Хиляль».
Протокол игры
|(1:0) Карлос XI14'
Ким Сон-Кю•Аль-Сагурк Фаваз•Аль-Шарари Надер Абдулла•Саисс Ромен• 89'Аль-Ями Хамад•Аль-Монассар Хусейн 73'90' (Шарахили Рияд (90') •Куэльяр Густаво• 45'Банега Эвер 61'79' (Бахебри Хаттан (79') •Карраско Янник79' (Омар Канабах Маджед (79') •Карлос XI72' (Хади Радиф Абдулла (72') •Аль-Муваллад Фахад 83'
Гроэ Марсело•Кадеш Хасан•Луис Фелипе•Аль-Гамди Файсал85' (Аль-Сахафи Марван (85') •Аль-Шанкити Муханнад65' (Бамсауд Ахмед (65') •Канте Н'Голо•Фархан Султан40' (Аль-Джамаан Салех (40') •Ромариньо Рикардо•Аль-Хавсави Закария65' (Аль-Олайан Мадаллах (65') •Бензема Карим•Хамдалла Абдерразак
03 ноября. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".
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