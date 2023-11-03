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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар перенёс операцию на колене

03 Ноября 2023 • 08:58 Комментировать

Звездный бразильский форвард Неймар, правами на которого владеет саудовский «Аль-Хиляль», перенес операцию после травмы крестообразных связок колена. Об этом сам игрок сообщил посредством социальных сетей.

«Все прошло хорошо. Спасибо всем за слова поддержки. Теперь я сконцентрирован на восстановлении», - оставил сообщение нападающий в соцсетях.

Неймар получил тяжелую травму в матче за сборную Бразилии против Уругвая в рамках отборочного цикла чемпионата мира – 2026. Ранее в прессе появилась информация, что на полное восстановление нападающему понадобится около десяти месяцев.

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Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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