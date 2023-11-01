Стало известно, когда вернётся Неймар после тяжёлой травмы

Звездный бразильский нападающий Неймар, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Хиляль», досрочно завершил нынешний сезон.

По информации журналистов Globo, в ближайшее время 31-летний форвард перенесет хирургическое вмешательство. На полное восстановление Неймару потребуется около десяти месяцев.

Нападающий травмировался в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации чемпионата мира – 2026. У игрока диагностировал разрыв крестообразных связок.

Минувшим летом Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за 90 миллионов евро. Он провел за саудовскую команду пять матчей, забил гол и отдал три ассиста.