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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стало известно, когда вернётся Неймар после тяжёлой травмы

01 Ноября 2023 • 12:33 Комментировать

Звездный бразильский нападающий Неймар, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Хиляль», досрочно завершил нынешний сезон.

По информации журналистов Globo, в ближайшее время 31-летний форвард перенесет хирургическое вмешательство. На полное восстановление Неймару потребуется около десяти месяцев.

Нападающий травмировался в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации чемпионата мира – 2026. У игрока диагностировал разрыв крестообразных связок.

Минувшим летом Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за 90 миллионов евро. Он провел за саудовскую команду пять матчей, забил гол и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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