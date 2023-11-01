Роналду требовал заменить судью во время матча «Аль-Насра»

Накануне состоялся поединок 1/8 финала Кубка короля между «Аль-Насром», за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду, и клубом «Аль-Иттифак».

По ходу второго тайма встречи 38-летний КриРо выразил недовольство работой главного судьи матча и сделал характерный жест, предложив заменить главного рефери. По ходу первого тайма между португальцем и арбитром произошел небольшой конфликт, в результате которого Роналду был наказан желтой карточкой.

Поединок завершился минимальной победой «Аль-Насра» со счетом 1:0. Единственный гол в овертайме забил сенегалец Садио Мане.

Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра»