Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра»

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал комментарий после поединка против «Аль-Иттифака» в рамках 1/8 финала Кубка короля. Команда 38-летнего португальца одержала минимальную победу со счетом 1:0.

«Невероятный командный дух. Отличная поддержка наших болельщиков помогла нам сражаться до конца», - оставил сообщение Криштиану в социальных сетях.

Роналду выступает в Саудовской Аравии с января нынешнего года. Трудовое соглашение нападающего с «Аль-Насром» рассчитано до середины 2025 года. Заработная плата опытного бомбардира составляет 200 миллионов евро за сезон.