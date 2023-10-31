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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема отметился 13 результативными действиями в 14 матчах сезона

31 Октября 2023 • 21:57 Комментировать
Аль-Фейха
0:3
Аль-Иттихад Джидда

Карим Бензема продолжает регулярно отличаться после переезда в Саудовскую Аравию.

Французский форвард забил один из мячей «Аль-Иттихада» в сегодняшнем кубковом матче против «Аль-Фейха» (3:0). В общей сложности в активе бывшей звезды мадридского «Реала» уже девять голов и четыре результативные передачи во всех турнирах с момента перехода.

Напомним, что Карим Бензема перебрался в «Аль-Иттихад» в июне нынешнего года из «Реала» в качестве свободного агента. Цвета «сливочных» 35-летний игрок защищал с 2009 года.

«Аль-Иттихад» занимает шестую строчку в чемпионате Саудовской Аравии после 11 туров, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад

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Аль-Фейха – Аль-Иттихад Джидда: бесплатный прогноз и ставка на матч 31 октября 2023 года Кубка Короля Саудовской Аравии
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