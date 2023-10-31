Роналду попросил замолчать фанатов, которые на матче «Аль-Насра» поддерживали Месси

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на кричалки болельщиков, которые поддерживали нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Ранее аргентинец стал обладателем восьмого «Золотого мяча», а Роналду в очередной раз не оказалось в списке претендентов на данную награду.

Во время матча Кубка короля Саудовский Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком» (1:0) болельщики начали выкрикивать «Месси, Месси» в тот момент, когда Роналду хотел выбросить мяч из аута. После этого Роналду передал мяч партнеру и жестами несколько раз попросил фанатов замолчать.

Стоит сказать, что на счету португальца всего пять «Золотых мячей».