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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду попросил замолчать фанатов, которые на матче «Аль-Насра» поддерживали Месси

31 Октября 2023 • 20:49 Комментировать (1)

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на кричалки болельщиков, которые поддерживали нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Ранее аргентинец стал обладателем восьмого «Золотого мяча», а Роналду в очередной раз не оказалось в списке претендентов на данную награду.

Во время матча Кубка короля Саудовский Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком» (1:0) болельщики начали выкрикивать «Месси, Месси» в тот момент, когда Роналду хотел выбросить мяч из аута. После этого Роналду передал мяч партнеру и жестами несколько раз попросил фанатов замолчать.

Стоит сказать, что на счету португальца всего пять «Золотых мячей».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Иттифак Интер Майами Аль-Наср ещё теги
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Комментарии (1)
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Alex1972
31 Октября 2023 в 21:11
Хе-хе.. 👍..
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