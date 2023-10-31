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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Заманили в ловушку: «Аль-Наср» с Роналду превозмог «Аль-Иттифак» Джеррарда в Кубке Короля

31 Октября 2023 • 20:39 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
1:0
Аль-Иттифак

В 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Наср» пересёкся с «Аль-Иттифаком», который косвенно наводит ассоциацию с «Ливерпулем». Потому что «Аль-Иттифак» тренирует Стивен Джеррард, плюс выступают за эту команду Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум. Что касается Криштиану Роналду, то он появился в стартовом составе «Аль-Насра».

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд1:0Аль-Иттифак
(1:0) Мане Садио107'  
Аль-Акиди НавафБушаль Наваф 28' (Аль-Хайбари Абдулла ( 28') Аль-Амри АбдулелаЛапорт ЭмерикТеллес Алекс 106' (Яхья Айман ( 106') Отавио Эдмилсон  116'Фофана Секо 91' (Гариб Абдуррахман ( 91') Брозович МарселоТалиска Андерсон  45'Мане СадиоРоналду Криштиану  12'
Запасные: Маран МохаммадМаду АбдуллаВалид АбдуллаКасем МохаммедАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Наджи Сами
Виктор ПаулоАбдулрахман Мохамед  77' 86' (Аль-Муса Саад ( 86') Тиссеран МарсельХендри ДжекАль-Шамрани Хамдан  70'Абдулла Хаззази Али  89'Хендерсон ДжорданВейналдум ДжорджиньоАль-Гамди Хамед  67' 73' (Аль-Гамди Ахмед ( 73') Аль-Кувайкиби Мохаммед 90' (Махзари Мохаммед ( 90'Аль-Саад Муханнад 109') Грэй Демарай
Запасные: Халифа АбдуллаАлаэли МешалАль-Досари МохаммедАль-Кайшер АбдуллаХатиб Абдулла
31 октября.

Накануне Лионель Месси выиграл свой восьмой «Золотой мяч». У Роналду, напомним, пять таких личных трофеев. Криштиану отреагировал на это четырьмя смеющимися смайлами под одной из публикаций о Месси. У Роналду программа последних дней тоже была насыщенная – он заряжался энергией от Александра Усика и Тайсона Фьюри, с которыми провёл приятельские встречи.

В 1/8 финала Кубка Короля Луиш Каштру определил Роналду в стартовый состав. Хотя на матч предыдущей стадии этого турнира Криштиану даже не попал в заявку. В сентябре в 1/16 финала соперником «Аль-Насра» был клуб из второй по силе саудовской лиги – «Охуд». Позволив оппонентам сравнять счёт в концовке первого тайма, «рыцари Неджда» тогда уверенно решили всё во втором половине встречи – 5:1.

В минувшую субботу в рамках саудовской Про-лиги «Аль-Наср» победил «Аль-Фейху» с голевым пасом Роналду и дублем Талиски. Бразилец был заменён из-за повреждения, которое оказалось несерьёзным, поэтому вместе с Роналду вышел в основе на отчётный матч. «Аль-Иттифак» в крайнем туре чемпионата одолел «Аль-Вахду», а раньше в 1/16 финала Кубка Короля разгромил команду «Аль-Рабиа».

Первый тайм в 1/8 финала у «Аль-Насра» оказался безголевым, как и у его противника. Да и по моментам долго было довольно скучно, хотя любит порой команда Луиша Каштру устраивать голевые пиршества, и забивая, и пропуская помногу. Роналду в начале матча 1/8 финала перебрал с эмоциями и получил жёлтую карточку за нравоучения в адрес арбитра встречи.

Почему был так заведён Криштиану? Наверное, потому что ничего не клеилось у «Аль-Насра» в атаке, зато аль-Кувайкиби успел погрозить воротам хозяев, которых выручил Наваф. Сам Роналду попадал впереди во «вне игры». В районе получаса игры «Аль-Наср» спас от пропущенного гола полевой футболист аль-Амри, вынесший мяч уже с ленточки, когда был обыгран Наваф.

Всё самое горячее в первом тайме было припасено на добавленное время. Талиска отправил мяч в сетку после левофланговой подачи, и «Аль-Наср» уже успел отпраздновать гол, но не тут-то было. Арбитр посмотрел ВАР и отменил взятие ворот из-за пассивного офсайда Роналду. Рефери посчитал, что Криштиану отвлекал защитника. Португальцу, естественно, это не понравилось, и он показал руками жест замены – думается, в адрес судьи. Второй жёлтой карточки Роналду не получил, но что решит потом саудовский КДК?

Так, это было ещё не всё до перерыва. К первому тайму было добавлено семь минут, а на одиннадцатой красная карточка досталась Талиске. Он в центре поля в неигровом эпизоде толкнул затем и ударил рукой по лицу соперника. Судья сначала показал Андерсону жёлтую карточку, а после ВАРа – красную. В общем-то, справедливо. Ибо негоже распускать руки. Естественно, недовольны были хозяева, но что поделать. Скандал так скандал.

Во втором тайме «Аль-Наср» уже прочно взял вожжи игры в свои руки (точнее, в ноги). Правда, с моментами было тяжеловато. Роналду старался, но не получалось у него сделать разницу. Хотя бы не позволял себе Криштиану вспыхивать эмоционально, а то жёлтая карточка у него уже имелась. На 71-й минуте Алекс Теллес пробил справа со штрафного рядом с дальним углом – вот это реально было опасно. Минут через десять Роналду слева также со штрафного угодил в стенку, после чего навесил, и аль-Амри на правой штанге не попал головой в ближний угол.

На 89-й минуте составы команд уравнялись – прямую красную карточку за фол в середине поля схлопотал Абдулла Хаззази Али. В добавленное время Роналду попал в соперника после передачи Мане, а в дополнительное пошёл уже обмен моментами. Хозяевам повезло, что после углового мяч не оказался в их воротах, но на 103-й минуте повезло гостям, когда Криштиану киксанул по мячу с линии вратарской.

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На 107-й минуте «Аль-Наср» наконец-то поразил чужие ворота со всей легитимностью. Мане удалось замкнуть прострел с левой стороны, упустили там Садио защитники «Аль-Иттифака» (1:0). Вот так хозяева заманили противника в овертайм и превзошли его там. В тяжелейшем матче, затянувшемся почти на три часа, «Аль-Наср» вырвал победу в компенсированное время и отправился в четвертьфинал Кубка короля.

Кирилл Иванцов

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Криштиану Роналду Кубок Короля Аль-Иттифак Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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