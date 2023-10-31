«Аль-Наср» назвал состав на матч с «Аль-Иттифаком», Мане и Роналду – в основе

В Саудовской Аравии менее чем через полчаса стартует матч 1/8 финала Кубка Короля. В нём сразятся «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Команда хозяев огласила свой состав на игру:

Аль-Акиди, аль-Амри, Лапорт, Теллес, Отавио, Фофана, Брозович, Талиска, Мане, Роналду, Бушаль.

Напомним, что на прошлой стадии турнира «Аль-Наср» разгромно обыграл «Охуд», однако Криштиану Роналду в том матче не появлялся, поэтому в рамках Кубка Короля звёздный португалец сыграет в этом сезоне впервые.

Следить за событиями грядущего матча в текстовой трансляции можно на нашем сайте. Стартуем в 17:45 по московскому времени!