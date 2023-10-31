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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» назвал состав на матч с «Аль-Иттифаком», Мане и Роналду – в основе

31 Октября 2023 • 17:25 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Иттифак
1 1.50 X 4.20 2 5.90
Через 0 ч. 5 мин.

В Саудовской Аравии менее чем через полчаса стартует матч 1/8 финала Кубка Короля. В нём сразятся «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Команда хозяев огласила свой состав на игру:

Аль-Акиди, аль-Амри, Лапорт, Теллес, Отавио, Фофана, Брозович, Талиска, Мане, Роналду, Бушаль.

Напомним, что на прошлой стадии турнира «Аль-Наср» разгромно обыграл «Охуд», однако Криштиану Роналду в том матче не появлялся, поэтому в рамках Кубка Короля звёздный португалец сыграет в этом сезоне впервые.

Следить за событиями грядущего матча в текстовой трансляции можно на нашем сайте. Стартуем в 17:45 по московскому времени!

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Криштиану Роналду Садио Мане Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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20:58
Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Иттифак: актуальный прогноз и ставка на матч 31 октября 2023 года Кубка Короля Саудовской Аравии
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ИТТИФАК
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