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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Сын Роналду забил первый мяч за детский «Аль-Наср» видео

31 Октября 2023 • 03:30 Комментировать

В то время как Криштиану Роналду одаривал подарками звезд прошлого, Луиша Фигу и Роналдо, его сын также устроил «дуплет» - но чуть другого плана. Он забил свой первый гол за «Аль-Наср», причем забил даже не один, а два мяча. Сперва Роналду-младший реализовал пенальти, а затем удачно сыграл на добивании, переправив мяч в сетку.

Насладиться первыми арабскими успехами потенциальной суперзвезды можно в видео. Стоит отметить и празднование голов в исполнении Криштиану-младшего - он каждый раз убегал к углу поля и прыгал в стиле своего отца, хотя и не так высоко и не так красиво. Пожелаем ему больше практики в этом смысле!  


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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