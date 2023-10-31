В то время как Криштиану Роналду одаривал подарками звезд прошлого, Луиша Фигу и Роналдо, его сын также устроил «дуплет» - но чуть другого плана. Он забил свой первый гол за «Аль-Наср», причем забил даже не один, а два мяча. Сперва Роналду-младший реализовал пенальти, а затем удачно сыграл на добивании, переправив мяч в сетку.

Насладиться первыми арабскими успехами потенциальной суперзвезды можно в видео. Стоит отметить и празднование голов в исполнении Криштиану-младшего - он каждый раз убегал к углу поля и прыгал в стиле своего отца, хотя и не так высоко и не так красиво. Пожелаем ему больше практики в этом смысле!