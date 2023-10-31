Минувший уик-энд оказался очень насыщенным для Луиша Фигу и его бывшего коллеги по мадридскому «Реалу» (но и по «Барселоне» тоже, не будем забывать!) - Роналдо. Они оказались в Саудовской Аравии, в гостях у другого Роналду - того, что Криштиану.

И встретил их «король саудовского футбола» приличествующим образом - шикарными подарками. Оба получили в подарок специальные именные футболки «Аль-Насра», со своими номерами и фамилиями на спине, а затем насладились частичкой саудовского чемпионата - «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейха» со счетом 3:1.