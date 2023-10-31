Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Фигу и Роналдо получили подарки от Роналду видео

31 Октября 2023 • 03:03 Комментировать
Аль-Фейха
1:3
Аль-Наср Эр-Рияд

Минувший уик-энд оказался очень насыщенным для Луиша Фигу и его бывшего коллеги по мадридскому «Реалу» (но и по «Барселоне» тоже, не будем забывать!) - Роналдо. Они оказались в Саудовской Аравии, в гостях у другого Роналду - того, что Криштиану.

И встретил их «король саудовского футбола» приличествующим образом - шикарными подарками. Оба получили в подарок специальные именные футболки «Аль-Насра», со своими номерами и фамилиями на спине, а затем насладились частичкой саудовского чемпионата - «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейха» со счетом 3:1.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Криштиану Роналду Луиш Фигу ещё теги

Новости по матчу

20:01
Моду задавал не Фэшн, а Роналду и Талиска: «Аль-Наср» уделал «Аль-Фейху» и поднялся на второе место 2
19:32
Роналду снова сделал ассист на Талиску
20:30
​Аль-Фейха — Аль-Наср Эр-Рияд: прогноз и ставка на матч чемпионата Саудовской Аравии — 28 октября 2023 года
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
03:30 · Саудовская Аравия
​Сын Роналду забил первый мяч за детский «Аль-Наср» видео
03:03 · Саудовская Аравия
Фигу и Роналдо получили подарки от Роналду видео
30 Октября
22:48 · Италия. Серия А
Джокович назвал сербских игроков, которые могут бороться за «Золотой мяч»
29 Октября
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Невеш хочет перейти в «Ньюкасл»
17:55 · Саудовская Аравия
​Роналду и Макгрегор устроили дуэль взглядов
16:27 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали, когда будет подана жалоба в ФИФА по делу Норманна
02:47 · Англия. Премьер-лига
Клубы из Саудовской Аравии готовы предложить более 60 млн евро за игрока «Астон Виллы» слухи
01:11 · Португалия. Примейра-лига
​Криштиану Роналду готов приобрести крупнейший медиа-холдинг Португалии 2
28 Октября
19:32 · Саудовская Аравия
Роналду снова сделал ассист на Талиску
13:58 · Саудовская Аравия
​Боксёр Тайсон Фьюри обратился к Роналду
13:47 · Саудовская Аравия
​Просмотр Лингарда в саудовском клубе завершился
04:29 · Саудовская Аравия
​На матч команды Джеррарда пришли... 696 человек
27 Октября
23:06 · Саудовская Аравия
Голы Милинковича-Савича и Митровича помогли «Аль-Хилялю» упрочить лидерство и отцепить конкурента
21:01 · Испания. Ла Лига
​Капитан «Атлетико» может отправиться в Саудовскую Аравию
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» нашёл замену Тонали в Саудовской Аравии
Все новости