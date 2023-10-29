​Роналду и Макгрегор устроили дуэль взглядов

Звёздный футболист Криштиану Роналду и известный боец Конор Макгрегор устроили дуэль взглядов, встретившись в Саудовской Аравии. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. После завершения дуэли взглядов Макгрегор и Роналду пожали руки и рассмеялись.

Как известно, дуэль взглядов является традицией для некоторых видов единоборств, включая бокс. Спортсмены становятся вплотную друг к другу и смотрят прямо в глаза.

Криштиану Роналду с начала 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В 10 матчах саудовской лиги сезона 2023/2024 португалец забил 11 голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

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