Стало известно, почему Роналду не номинирован на «Золотой мяч»

Главред France Football Винсент Гарсия объяснил причину непопадания звездного португальского форварда Криштиану Роналду в номинацию на «Золотой мяч» в этом году.

«По этому вопросу не было дискуссий. Роналду никак не проявил себя на чемпионате мира и сейчас выступает в лиге, которой уделяется не так много внимания. Но, несмотря на это, Криштиану остается великим футболистом», - рассказал журналист в интервью Филиппу Кесслеру.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. Главным претендентом на престижную индивидуальную награду является аргентинский нападающий Лионель Месси.

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