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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стало известно, почему Роналду не номинирован на «Золотой мяч»

29 Октября 2023 • 14:08 Комментировать (2)

Главред France Football Винсент Гарсия объяснил причину непопадания звездного португальского форварда Криштиану Роналду в номинацию на «Золотой мяч» в этом году.

«По этому вопросу не было дискуссий. Роналду никак не проявил себя на чемпионате мира и сейчас выступает в лиге, которой уделяется не так много внимания. Но, несмотря на это, Криштиану остается великим футболистом», - рассказал журналист в интервью Филиппу Кесслеру.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. Главным претендентом на престижную индивидуальную награду является аргентинский нападающий Лионель Месси.

Абдуллахи: «Я бы отдал «Золотой мяч» Роналду»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Золотой Мяч Винсент Гарсия ещё теги
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Комментарии (2)
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Alex1972
29 Октября 2023 в 15:13
Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши.. А-ха-ха-ха.. 🚽..
ингерман
29 Октября 2023 в 14:16
ай.. враки.. кришти сам атказалси от наминации тк сказал што в паследние три года етат приз стал ничё незначащей пабрякушкай.. кхе-кхе.. )))
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