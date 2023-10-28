Моду задавал не Фэшн, а Роналду и Талиска: «Аль-Наср» уделал «Аль-Фейху» и поднялся на второе место

В одиннадцатом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» отправился в город Эль-Маджмаа в гости к «Аль-Фейхе». Накануне матча Криштиану Роналду провёл шуточную дуэль взглядов с боксёром Тайсоном Фьюри, который в ночь на воскресенье проведёт в Эр-Рияде бой с Фрэнсисом Нганну.

В минувший вторник «Аль-Наср» одержал победу в домашнем матче Лиги чемпионов АФК, перебив голами катарский «Аль-Духаиль» со счётом 4:3. Криштиану Роналду тогда оформил дубль и удостоился похвалы от главного тренера соперника Кристофа Галтье, назвавшего его лучшим игроком мира. Кстати, церемония вручения «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/2023 состоится в ближайший понедельник в Париже.

Если брать предыдущий тур Про-лиги Саудовской Аравии, то там «Аль-Наср» выиграл у «Дамака» благодаря голу Роналду со штрафного. «Аль-Фейха», в свою очередь, одержала тогда победу над «Охдудом» и имела четырёхматчевую беспроигрышную серию во внутреннем чемпионате (две победы, две ничьи). У «Аль-Насра» подобная серия была в два раза больше (семь побед и одна ничья). «Аль-Наср» шёл на четвёртом месте, «Аль-Фейха» – на восьмом.

Первый тайм оказался примерно равным, команды не выявили в нём победителя. Криштиану Роналду появился в стартовом составе, но никак не повлиял на счёт до перерыва. На пятнадцатой минуте Садио Мане сделал фланговую подачу на Талиску, однако удар Андерсона не попал в ворота. Когда ход матча перевалил за получасовую отметку, у хозяев отметился голевым шансом Оньекуру, обыгравшийся с Нвакаеме. Там гостей спас вратарь Наваф аль-Акиди.

На последних минутах первого тайма команды устроили более быстрый обмен острыми шансами. Роналду прострелил справа из пределов штрафной площади, и Гариб слёта влепил мяч в ближнюю штангу. Чуть позже Нвакаеме вырвался на прекрасную ударную позицию по центру, но прокатил мяч мимо правого угла. Разочарованию Энтони не было предела. Он и стучал кулаком по рекламному щиту, и натягивал футболку на лицо. А ведь надо было всего лишь попасть в створ со считанных метров.

Второй тайм начался двумя неточными ударами хозяев поля. Сабири и Оньекуру старались забить где-то с линии штрафной площади, но получалось мимо. Нужно было им сделать как Талиска примерно с такой же позиции чуть позднее. Хотя нет же в составе «Аль-Фейхи» Роналду, который как раз сделал голевой пас в касание Андерсону после прострела слева со стороны Отавио. 0:1.

На 56-й минуте Криштиану в районе левого угла вратарской уступил мяч аль-Рашиди, но атака гостей быстро возобновилась, и Мане отличился из офсайда, что сразу зафиксировал лайнсмен. А вот спустя пять минут гости забили уже из чистого положения и без участия Роналду. Это Теллес с левого фланга навесил поверх головы Криша, а Талиска в красивом прыжке своей головой ввернул мяч в ближний угол. 0:2.

Вскоре Мане должен был делать счёт крупным, однако его мощный удар отбил 40-летний Владимир Стойкович. Потом Талиска добавлял через себя – тут вратарь хозяев легко взял мяч. Бразилец же плохо приземлился на газон и не смог продолжить матч из-за травмы. А у «Аль-Фейхи» произошла вспышка в атаке. Наваф выиграл рандеву-дуэль у Оньекуру, но ничего не смог поделать с аль-Шуваишем, который чётко пробил в правый угол после подачи Сабири со штрафного. 1:2.

Намечалась нервная концовка для «Аль-Насра», однако «рыцари Неджда», умудрённые негативным опытом, достаточно скоро возвратили себе преимущество в два мяча. На 74-й минуте ошеломительный дальний выстрел в левую девятку удался Отавио, получившему пас от аль-Сулейхима. 1:3. На этом команды успокоились в голевом смысле, и концовка прошла довольно тихо.

Джуниор Фэшн Сакала провёл полный матч за «Аль-Фейху». Помните такого замбийского нападающего? Он выступал за московский «Спартак-2» и молодёжку «красно-белых» в 2017-2018 годах. Так вот, он не задавал моду в отчётном матче – вместо него этим занимались Роналду и Талиска. «Аль-Наср» набрал 25 очков в турнирной таблице чемпионата и поднялся в ней на второе место. До «Аль-Хиляля» – четыре балла. Теперь «Аль-Наср» в ближайший вторник сыграет в 1/8 финала Кубка Короля с «Аль-Иттифаком».

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Кирилл Иванцов