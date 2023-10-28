Роналду снова сделал ассист на Талиску

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился голевым действием в матче 11-го тура чемпионата Саудовский Аравии с клубом «Аль-Фейха».

На 50-й минуте встречи Андерсон Талиска вывел свою команду вперед с передачи Роналду. Поединок между командами продолжается в эти минуты. На данный момент счет 1:0 в пользу «Аль-Насра».

Напомним, в минувшей игре Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» встречался с «Аль-Духаилем» (4:3). В том матче Роналду отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей, которую он выполнил пяткой на Талиску.

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