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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду снова сделал ассист на Талиску

28 Октября 2023 • 19:32 Комментировать
Аль-Фейха
1:3
Аль-Наср Эр-Рияд

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился голевым действием в матче 11-го тура чемпионата Саудовский Аравии с клубом «Аль-Фейха».

На 50-й минуте встречи Андерсон Талиска вывел свою команду вперед с передачи Роналду. Поединок между командами продолжается в эти минуты. На данный момент счет 1:0 в пользу «Аль-Насра».

Напомним, в минувшей игре Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» встречался с «Аль-Духаилем» (4:3). В том матче Роналду отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей, которую он выполнил пяткой на Талиску.

Следить за всеми событиями поединка «Аль-Фейха» - «Аль-Наср» можно в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Андерсон Талиска Аль-Наср ещё теги

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