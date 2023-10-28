​Боксёр Тайсон Фьюри обратился к Роналду

Известный боксёр Тайсон Фьюри встретился со звёздным нападающим «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо жил. Я твой большой фанат», - сказал Фьюри, обращаясь к Роналду. После этого спортсмены пожали руки. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
Также Фьюри отметил, что всё время следил за выступлениями Роналду.
За «Аль-Наср» Криштиану Роналду играет с начала 2023 года. Действующий контракт португальского форварда с саудовским клубом рассчитан до средины 2025 года.
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