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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Просмотр Лингарда в саудовском клубе завершился

28 Октября 2023 • 13:47 Комментировать

Джесси Лингард с лета пребывает в статусе свободного агента. В последнее время англичанин тренировался с «Аль-Иттифаком», который возглавляет Стивен Джеррард. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, месячный просмотр 30-летнего Лингарда завершился. «Аль-Иттифак» не подпишет англичанина, в том числе по финансовым причинам – саудовский клуб не может позволить себе зарплату футболиста.

Отметим, что в футбольном мире Лингард известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Джесси Лингард Аль-Иттифак
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