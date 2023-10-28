​Просмотр Лингарда в саудовском клубе завершился

Джесси Лингард с лета пребывает в статусе свободного агента. В последнее время англичанин тренировался с «Аль-Иттифаком», который возглавляет Стивен Джеррард. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, месячный просмотр 30-летнего Лингарда завершился. «Аль-Иттифак» не подпишет англичанина, в том числе по финансовым причинам – саудовский клуб не может позволить себе зарплату футболиста.

Отметим, что в футбольном мире Лингард известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.