Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​На матч команды Джеррарда пришли... 696 человек

28 Октября 2023 • 04:29 Комментировать
Аль-Рияд
1:0
Аль-Иттифак

Несмотря на огромные финансовые вложения и так называемый «хайп» вокруг футбола в Саудовской Аравии, некоторые цифры могут заставить призадуматься. Так, на матч десятого тура саудовского чемпионата между «Аль-Риядом» и «Аль-Иттифаком», которым руководит Стивен Джеррард, пришли «аж»... 696 человек! Так что действовать Стивену пришлось в пустыне - уже не только в прямом, но и в переносном смысле также.

Забавно, но примерно столько же зрителей в среднем посещают матчи... восьмой английской лиги. Но может, так, без зрителей, в известном смысле и проще. Ну а «Аль-Рияд» в итоге выиграл с минимальным преимуществом.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Аль-Иттифак Аль-Рияд ещё теги

Новости по матчу

Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.23 в 18:00
Абха Абха
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
Видео
28.10.23 в 18:00
Аль-Фейха Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
6.20 5.50 1.35
Видео
28.10.23 в 21:00
Аль-Вахда Мекка Аль-Вахда Мекка
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
2.05 3.75 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
04:29 · Саудовская Аравия
​На матч команды Джеррарда пришли... 696 человек
27 Октября
23:06 · Саудовская Аравия
Голы Милинковича-Савича и Митровича помогли «Аль-Хилялю» упрочить лидерство и отцепить конкурента
21:01 · Испания. Ла Лига
​Капитан «Атлетико» может отправиться в Саудовскую Аравию
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» нашёл замену Тонали в Саудовской Аравии
11:27 · Саудовская Аравия
Легенду «Ливерпуля» Фаулера выгнали из саудовского клуба эксклюзив
10:45 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» 2
10:38 · Саудовская Аравия
Экс-игрок «Зенита» Малком высказал мнение о Неймаре
10:31 · Саудовская Аравия
Малком: «По мастерству саудовские игроки похожи на бразильцев»
10:26 · Саудовская Аравия
Галтье: «Роналду - лучший футболист мира»
09:55 · Саудовская Аравия
Малком: «Я счастлив в «Аль-Хиляле»
26 Октября
23:33 · Саудовская Аравия
Подруге Роналду пришлось покинуть трибуну из-за слишком обтягивающей одежды
23:19 · Саудовская Аравия
Бензема забил и ассистировал, но всё равно не помог «Аль-Иттихаду» обыграть аутсайдера
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Санчо скорее отправится в Саудовскую Аравию, чем останется в Европе – названа причина
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Дюков: «Если российские судьи будут судить матчи с Роналду, Бензема и другими звёздами, будет хорошо»
02:54 · Франция. Лига 1
​Садио Мане приобрёл клуб из четвёртой французской лиги
Все новости