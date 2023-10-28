​На матч команды Джеррарда пришли... 696 человек

Несмотря на огромные финансовые вложения и так называемый «хайп» вокруг футбола в Саудовской Аравии, некоторые цифры могут заставить призадуматься. Так, на матч десятого тура саудовского чемпионата между «Аль-Риядом» и «Аль-Иттифаком», которым руководит Стивен Джеррард, пришли «аж»... 696 человек! Так что действовать Стивену пришлось в пустыне - уже не только в прямом, но и в переносном смысле также.

Забавно, но примерно столько же зрителей в среднем посещают матчи... восьмой английской лиги. Но может, так, без зрителей, в известном смысле и проще. Ну а «Аль-Рияд» в итоге выиграл с минимальным преимуществом.