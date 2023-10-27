Голы Милинковича-Савича и Митровича помогли «Аль-Хилялю» упрочить лидерство и отцепить конкурента

У «Аль-Ахли» был шанс запутать турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, для этого нужно было в гостях обыграть лидирующий «Аль-Хиляль». Тем не менее, команда из Эр-Рияда открыла счет уже в первой атаке, в которой точку поставил Сергей Милинкович-Савич. В первом тайме Александар Митрович не реализовал пенальти, но вскоре с игры удвоил счет. На 58-й минуте Аллан Сен-Максимен вернул интригу, но автогол Рожера Ибаньеса в концовке снял все вопросы.
3:1, «Аль-Хиляль» оторвался от ближайшего конкурента уже на пять очков, «Аль-Ахли» делит четвертое место.
Протокол игры
|(1:0) Милинкович-Савич Сергей1'
|(2:0) Митрович Александар37'
|58'Сен-Максимен Аллан (2:1)
|(3:1) Ибаньес Рожер84'
Буну Яссин•Абдулхамид Сауд•Кулибали Калиду•Аль-Булаихи Али•Аль-Шахрани Яссер89' (Аль-Тамбакти Хассан (89') •Невеш Рубен•Милинкович-Савич Сергей•Ричард Майкл76' (Канно Мохамед (76') •Малком Филипе•Аль-Давсари Салем89' (Аль-Бурайк Мохаммед (89') •Митрович Александар
Менди Эдуар•Мажраши Али•Ибаньес Рожер• 32'Хинди Абдулбасит• 45'Аль-Аммар Абдуллах Халид•Аль-Маджхад Мохаммед70' (Аль-Асмари Али (70') • 88'Кесси Франк•Марез Рияд•Вейга Габриэль88' (Фахад Аль-Рашиди (88') •Сен-Максимен Аллан70' (Аль-Бураикан Фирас (70') •Фирмино Роберто
27 октября. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).
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