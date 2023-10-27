Голы Милинковича-Савича и Митровича помогли «Аль-Хилялю» упрочить лидерство и отцепить конкурента

У «Аль-Ахли» был шанс запутать турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, для этого нужно было в гостях обыграть лидирующий «Аль-Хиляль». Тем не менее, команда из Эр-Рияда открыла счет уже в первой атаке, в которой точку поставил Сергей Милинкович-Савич. В первом тайме Александар Митрович не реализовал пенальти, но вскоре с игры удвоил счет. На 58-й минуте Аллан Сен-Максимен вернул интригу, но автогол Рожера Ибаньеса в концовке снял все вопросы.

3:1, «Аль-Хиляль» оторвался от ближайшего конкурента уже на пять очков, «Аль-Ахли» делит четвертое место.