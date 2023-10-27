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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Голы Милинковича-Савича и Митровича помогли «Аль-Хилялю» упрочить лидерство и отцепить конкурента

27 Октября 2023 • 23:06 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:1
Аль-Ахли Джидда

У «Аль-Ахли» был шанс запутать турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, для этого нужно было в гостях обыграть лидирующий «Аль-Хиляль». Тем не менее, команда из Эр-Рияда открыла счет уже в первой атаке, в которой точку поставил Сергей Милинкович-Савич. В первом тайме Александар Митрович не реализовал пенальти, но вскоре с игры удвоил счет. На 58-й минуте Аллан Сен-Максимен вернул интригу, но автогол Рожера Ибаньеса в концовке снял все вопросы.

3:1, «Аль-Хиляль» оторвался от ближайшего конкурента уже на пять очков, «Аль-Ахли» делит четвертое место.

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд3:1Аль-Ахли Джидда
(1:0) Милинкович-Савич Сергей1'  
(2:0) Митрович Александар37'  
  58'Сен-Максимен Аллан (2:1)
(3:1) Ибаньес Рожер84'  
Буну ЯссинАбдулхамид СаудКулибали КалидуАль-Булаихи АлиАль-Шахрани Яссер 89' (Аль-Тамбакти Хассан ( 89') Невеш РубенМилинкович-Савич СергейРичард Майкл 76' (Канно Мохамед ( 76') Малком ФилипеАль-Давсари Салем 89' (Аль-Бурайк Мохаммед ( 89') Митрович Александар
Запасные: Аль-Малки АбдуллелаАль-Хамдан АбдуллаДжахфали МохаммедАль-Овайс МохаммедАль-Кахтани МохаммедАль-Шехри Салех
Менди ЭдуарМажраши АлиИбаньес Рожер  32'Хинди Абдулбасит  45'Аль-Аммар Абдуллах ХалидАль-Маджхад Мохаммед 70' (Аль-Асмари Али ( 70'  88') Кесси ФранкМарез РиядВейга Габриэль 88' (Фахад Аль-Рашиди ( 88') Сен-Максимен Аллан 70' (Аль-Бураикан Фирас ( 70') Фирмино Роберто
Запасные: Альхурайджи МохаммедАсири ХаитхамАль-Хамад ФахдАль-Джухани ЗиядЯслам СаадАль-Санби Абдулрахман
27 октября. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Эр-Рияд

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