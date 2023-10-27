Бывший форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Робби Фаулер был отправлен в отставку с поста главного тренера саудовского клуба «Аль-Кадисия». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

48-летнего специалиста уволили после четырех месяцев работы. По итогам восьми туров второго дивизиона чемпионата Саудовской Аравии команда набрала 20 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет всего одно очко.

Новым главным тренером «Аль-Кадисии» был назначен бывший футболист мадридского «Реала» Мичел. Его предыдущим местом работы был пирейский «Олимпиакос».