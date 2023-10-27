Экс-игрок «Зенита» Малком высказал мнение о Неймаре

Экс-форвард петербургского «Зенита», а ныне футболист саудовского «Аль-Хиляля» Малком высказался о своем соотечественнике и партнере по команде Неймаре.

«Мы с Неймаром стали ближе. Он – великий игрок, выдающаяся личность. Неймар помогает мне. Мы все учимся у человека, который многого добился. Для меня огромная честь следить за ним и выступать за одну команду», - передает слова Малкома Ariyadhiah.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 90 миллионов евро. 31-летний нападающий подписал трудовое соглашение до конца июня 2025 года.