Малком: «По мастерству саудовские игроки похожи на бразильцев»

Бывший нападающий «Зенита» Малком, выступающий сейчас за «Аль-Хиляль», поделился мнением о футболистах из Саудовской Аравии, сравнив их с бразильцами по уровню мастерства.

«Саудовские игроки обладают большим мастерством. Я чувствую, что они похожи на бразильцев. Я вижу много бразильского футбола здесь», — цитирует Малкома Ariyadhiah.

Напомним, Малком перешёл в «Аль-Хиляль» минувшим летом из «Зенита» за рекордные для российского футбола 60 миллионов евро. В составе своей новой команды 26-летний бразилец успел провести 14 матчей, забить шесть голов и отдать три результативные передачи.