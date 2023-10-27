Галтье: «Роналду - лучший футболист мира»

Экс-наставник «ПСЖ», а ныне рулевой «Аль-Духаиля» Кристоф Галтье поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Когда играешь против Криштину, то мало что можешь ему противопоставить. Я не могу подобрать слова, чтобы описать его. Он показывает невероятный уровень в 38 лет. Роналду по-прежнему остается лучшим в мире», - цитирует французского специалиста портал Goal.com.

Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел девять поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.