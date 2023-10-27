Полузащитник махачкалинского «Динамо» Самину Абдуллахи в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от вручения «Золотого мяча».

«Я бы отдал «Золотой мяч» Криштиану Роналду. Для меня он всё равно лучший. Независимо от того, где выступает», - сказал Абдуллахи.

В настоящий момент 38-летний Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 30 октября. Главным претендентом на престижную награду считается аргентинец Лионель Месси, выигравший чемпионат мира в Катаре.