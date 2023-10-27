Малком: «Я счастлив в «Аль-Хиляле»

Бывший нападающий «Зенита» Малком, выступающий сейчас за «Аль-Хиляль», признался, что счастлив находиться в Саудовской Аравии и помогать своей новой команде.

«Большинство людей в клубе и команде любят смеяться и шутить, поэтому всё сложилось позитивно. Я счастлив здесь, да и моя семья тоже очень полюбила Эр-Рияд, что облегчило ситуацию и сделало её более комфортной», — цитирует Малкома Ariyadhiah.

Напомним, Малком перешёл в «Аль-Хиляль» из «Зенита» в июле нынешнего года. За саудовский клуб 26-летний бразилец успел провести 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.