Подруге Роналду пришлось покинуть трибуну из-за слишком обтягивающей одежды

Скандальный момент произошел во время очередного матча «Аль-Насра», подруге и гражданской супруге Криштиану Роналду пришлось досрочно покинуть VIP-ложе. Причиной была одежда Джорджины Родригес - она одела футболку «Аль-Насра» и обтягивающие джинсы.

Постепенно обстановка на стадионе в этой крайне консервативной стране стала прогреваться, потому что и ранее некоторые наряды Джорджины были сочтены слишком откровенными. Дабы обстановка не накалялась, представители клуба попросили Джорджину покинуть публичное пространство.

В то же время ее возлюбленный, то ли с горя, то ли с радости, положил два мяча в ворота «Аль-Духейля».