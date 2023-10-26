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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Подруге Роналду пришлось покинуть трибуну из-за слишком обтягивающей одежды

26 Октября 2023 • 23:33 Комментировать

Скандальный момент произошел во время очередного матча «Аль-Насра», подруге и гражданской супруге Криштиану Роналду пришлось досрочно покинуть VIP-ложе. Причиной была одежда Джорджины Родригес - она одела футболку «Аль-Насра» и обтягивающие джинсы.

Постепенно обстановка на стадионе в этой крайне консервативной стране стала прогреваться, потому что и ранее некоторые наряды Джорджины были сочтены слишком откровенными. Дабы обстановка не накалялась, представители клуба попросили Джорджину покинуть публичное пространство.

В то же время ее возлюбленный, то ли с горя, то ли с радости, положил два мяча в ворота «Аль-Духейля».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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