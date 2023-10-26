Бензема забил и ассистировал, но всё равно не помог «Аль-Иттихаду» обыграть аутсайдера

В четверг вечером в рамках чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» принимал аутсайдера первенства с 17 места – «Аль-Хазм». Встреча команд с двух разных частей турнирной таблицы завершилась боевой ничьей – 2:2.

Счёт на 26-й минуте открыл звёздный новичок хозяев Карим Бензема, однако ближе к середине второго тайма паритет восстановил Мохаммед Аль-Тани. На 81-минуте Хассан Кадеш вновь вывел хозяев вперёд, но через пять минут «Аль-Иттихаду» вновь было суждено пропустить – отметился Фаиз Селемани.

Таким образом, голевые действия Бензема принесли его клубу только ничью. Всего у 35-летнего француза в этом сезоне уже пять голов и три голевые передачи за саудовский клуб.

После ничьей «Аль-Иттихад» занял пятое место турнирной таблицы с 21 баллом, отставание от «Аль-Хиляля» с первого места – пять очков.