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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема забил и ассистировал, но всё равно не помог «Аль-Иттихаду» обыграть аутсайдера

26 Октября 2023 • 23:19 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:2
Аль-Хазм

В четверг вечером в рамках чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» принимал аутсайдера первенства с 17 места – «Аль-Хазм». Встреча команд с двух разных частей турнирной таблицы завершилась боевой ничьей – 2:2.

Счёт на 26-й минуте открыл звёздный новичок хозяев Карим Бензема, однако ближе к середине второго тайма паритет восстановил Мохаммед Аль-Тани. На 81-минуте Хассан Кадеш вновь вывел хозяев вперёд, но через пять минут «Аль-Иттихаду» вновь было суждено пропустить – отметился Фаиз Селемани.

Таким образом, голевые действия Бензема принесли его клубу только ничью. Всего у 35-летнего француза в этом сезоне уже пять голов и три голевые передачи за саудовский клуб.

После ничьей «Аль-Иттихад» занял пятое место турнирной таблицы с 21 баллом, отставание от «Аль-Хиляля» с первого места – пять очков.

Протокол игры  
Аль-Иттихад Джидда2:2Аль-Хазм
(1:0) Бензема Карим26'  
  64'Аль-Тани Мохаммед (1:1)
(2:1) Кадеш Хасан81'  
  86'Селемани Фаиз (2:2)
Гроэ МарселоХавсави Омар 46' (Ромариньо Рикардо ( 46') Кадеш ХасанЛуис ФелипеАль-Шанкити МуханнадКанте Н'ГолоКоронадо ИгорФархан Султан  49' 67' (Хамдалла Абдерразак ( 67') Бамсауд Ахмед 90' (Аль-Олайан Мадаллах ( 90') Камара Арун 67' (Аль-Гамди Файсал ( 67'  90') Бензема Карим
Запасные: Swailem Al-MenhaliАль-Маюф АбдуллаАль-Джамаан СалехTalal HajiАль-Сахафи Марван
Зайед ИбрагимАль-Мхемайд АхмадРикардо ПаулоВиана Бруно  74'Кашиш Маджед 86' (Аль-Сайяли Бэзил ( 86') Винисиус I 45' (Аль-Шаммари Юсеф ( 45') Абусабаан Мохаммед  58'Тоше АнтониуАль-Тани Мохаммед 86' (Аль-Аазми Фархан ( 86') Бадамоси Мохамед 46' (Аль-Мутаири Турки ( 46') Селемани Фаиз 90' (Аль-Хабаши Наваф ( 90')
Запасные: Аль-Найджар Аммар СирайАль-Дахиль АбдуррахманДамен АйменАль-Абси Талал
26 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Иттихад Аль-Хазм

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