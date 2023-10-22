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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бывает и такое: Клуб Саудовской Аравии отказался от экс-игрока «Манчестер Юнайтед» из-за высоких запросов слухи

22 Октября 2023 • 18:39 Комментировать

Джесси Лингард с лета не имеет клубной прописки после ухода из «Ноттингем Форест». В последнее время англичанин тренировался с «Аль-Иттифаком» и даже провёл за команду Стивена Джеррарда товарищеский матч. Впрочем, сделка оформлена не будет по финансовым причинам. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, чтобы подписать Лингарда, «Аль-Иттифаку» пришлось бы избавиться от двух игроков. В январе, скорее всего, на такой шаг саудовцы не пойдут.

Журналист отмечает, что финансовые требования 30-летнего Лингарда высоки. Это, конечно, удивляет, учитывая возможности клубов из Саудовской Аравии. 

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Джесси Лингард Аль-Иттифак трансферы футбола - зима 2024
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