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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: «Рад, что в свои 38 лет помогаю команде»

22 Октября 2023 • 11:44 Комментировать (1)

Нападающий Криштиану Роналду поведал о выступлениях за саудовский «Аль-Наср». В последнем матче команда звездного португальца одержала победу над «Дамаком» со счетом 2:1.

«Наши фанаты делают меня счастливым, и я отвечаю им взаимностью. Продолжу выступать тут в этом сезоне и следующем. Мне очень нравится играть в Саудовской Аравии. Рад, что в свои 38 лет помогаю команде», - передает слова форварда O Jogo.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел девять поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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ингерман
22 Октября 2023 в 11:54
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