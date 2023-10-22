Роналду: «Рад, что в свои 38 лет помогаю команде»

Нападающий Криштиану Роналду поведал о выступлениях за саудовский «Аль-Наср». В последнем матче команда звездного португальца одержала победу над «Дамаком» со счетом 2:1.

«Наши фанаты делают меня счастливым, и я отвечаю им взаимностью. Продолжу выступать тут в этом сезоне и следующем. Мне очень нравится играть в Саудовской Аравии. Рад, что в свои 38 лет помогаю команде», - передает слова форварда O Jogo.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел девять поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года.