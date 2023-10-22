Бензема впервые в карьере забил в свои ворота

Бурные времена для Карима Бензема - французский нападающий подвергается гонениям на политические темы у себя на родине, но и на футбольном поле ему изменила удача. В очередном туре саудовского чемпионата его «Аль-Иттихад» сыграл с «Аль-Таавуном», игра закончилась со счетом 1:1, и оба гола забил в этом матче... Карим Бензема.

Сперва он поразил чужие ворота, но всего лишь через четыре минуты неудачно сыграл вблизи уже своих ворот, в результате чего оказался в положении «из князи в грязи». Ранее Бензема никогда на протяжении своей долгой карьеры в «Лионе», мадридском «Реале» и сборной Франции не поражал свои ворота.