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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Ты приближаешься к тысячному голу!» - в Интернете обсуждают победный гол Роналду

22 Октября 2023 • 00:15 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Дамак

Пользователи социальных сетей с радостью восприняли очередной гол Роналду, который футболист забил за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии.

В субботу, 21 октября 2023 года, «Аль-Наср» на своём поле принимал «Дамак». Хозяева в самой концовке первого тайма пропустили гол, но во вторые сорок пять минут дважды поразили ворота соперника. Второй, победный, мяч забил со штрафного Криштиану Роналду. Пользователи социальных сетей с радостью восприняли игру португальца.

- Лучший на все времена! - написал один из болельщиков;

- На то, как он забивает, можно смотреть вечно! – добавил болельщик Роналду;

- Забил, как в старые добрые времена, - подметил пользователь сети;

- Ты приближаешься к тысячному голу! – заметил фанат;

- Лучший игрок в истории, король футбола! - оставил пост пользователь соцсети.

Стоит отметить, что португалец ещё дважды смог отличиться по ходу матча, но два раза арбитры взятие ворот отменяли, фиксируя офсайды у Роналду.

 

Роналду ответил, сможет ли забить 1000 голов за карьеру

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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