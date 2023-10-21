​Роналду обратился к фанатам со словами благодарности

«Аль-Наср» в субботу обыграл «Дамак» со счётом 2:1 в чемпионате Саудовской Аравии. На стадионе фанаты устроили перформанс в честь того, что Криштиану Роналду достиг отметки в 200 матчей за сборную Португалии. Это произошло в июне, но поклонники «Аль-Насра» устроили праздник только сейчас (возможно, долго готовили баннеры?)

Криштиану Роналду остался доволен увиденным на стадионе. Об этом он сообщил в публикации в социальных сетях.

«Невероятная атмосфера была сегодня на стадионе! Доволен победой, мы продолжаем усердно работать в каждой игре. Спасибо фанатам за такую прекрасную дань уважения!» - написал Роналду.

Почему перформанс в честь Роналду выглядел странно