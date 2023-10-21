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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Почему перформанс в честь Роналду выглядел странно

21 Октября 2023 • 22:54 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Дамак

В субботу вечером «Аль-Наср» проводил матч саудовской лиги против клуба «Дамак». Одним из главных событий вечера стал перформанс, который в честь звёздного Криштиану Роналду устроили фанаты «Аль-Насра». Он был посвящён тому, что Роналду первым в истории достиг отметки в 200 официальных матчей на уровне сборных.

На трибуне был вывешен баннер , где Роналду предстал в образе супергероя. Рядом можно было увидеть число 200. При этом плакаты с этим числом держали в руках многие болельщики «Аль-Насра».

Весь этот перформанс был красивым, но странным. Дело в том, что Роналду 200-й матч за сборную Португалии провёл в июне. Лучше позже, чем никогда?

«Аль-Наср» обыграл «Дамак» со счётом 2:1, Криштиану Роналду забил со штрафного.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд
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