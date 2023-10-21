Гол Роналду со штрафного и красочный перформанс: «Аль-Наср» достиг волевой победы над «Дамаком»

«Аль-Наср» в первом матче после перерыва на сборные встречался в родных стенах с «Дамаком». Болельщики команды из Эр-Рияда порадовали Роналду большим перформансом, только вот несколько припозднились. Они растянули баннер с изображением числа 200, хотя Криштиану провёл за сборную Португалии уже 203 матча.

Криштиану Роналду в хорошем настроении вернулся в расположение «Аль-Насра» из сборной Португалии. В отборе Евро-2024 Роналду оформил дубль дублей, если можно так выразиться. Он забил по два мяча в ворота национальных команд Словакии и Боснии и Герцеговины. Сборная Португалии одержала в этих матчах победы и досрочно квалифицировалась на европейский форум.

«Аль-Хиляль», «Аль-Таавун», «Аль-Иттихад» и «Аль-Фатех» провели свои матчи десятого тура Про-лиги Саудовской Аравии в пятницу. Это команды, которые опережали «Аль-Наср» в таблице перед его встречей с «Дамаком». Так что команда Луиша Каштру уже знала, как сыграли её конкуренты, кроме «Аль-Ахли» из Джидды и «Аль-Иттифака».

Сборная Португалии сыграла с боснийцами в понедельник, так что у Роналду было пять дней для отдыха. Криштиану вышел в стартовом составе против «Дамака». Как и Садио Мане, как и Андерсон Талиска. А вот Марсело Брозович по состоянию здоровья не смог принять участие в матче. Не попал в заявку и основной вратарь команды из Эр-Рияда Наваф аль-Акиди.

В первом тайме не удалось «Аль-Насру» на деле продемонстрировать своё превосходство в классе. «Дамак» идёт в середине таблицы и вряд ли надеется на какие-то высокие места. Другое дело – «Аль-Наср», который покупал мировых звёзд явно не просто так, а чтобы вернуть себе чемпионское звание. Последний раз эта команда выигрывала лигу Саудовской Аравии в 2019 году.

Фанаты «Аль-Насра» перед стартовым свистком развернули впечатляющий баннер с изображением супергероя Роналду, о чём мы уже упомянули, однако в реальности Криштиану не сделал разницу до перерыва. Что зрители увидели с его стороны в первые 45+ минут? Пару ударов, которые соперники заблокировали. Ещё в компенсированное время Роналду не попал в ближний угол с правого края вратарской. Тогда счёт был уже 0:1. Ещё при нулевом счёте опасно пробивал издали аль-Хайбари – тогда Зехба отвёл угрозу на угловой.

На 34-й минуте после розыгрыша дальнего штрафного Н'Куду приложился в правый нижний угол – Алаа всё-таки имел время среагировать и отвёл угрозу. Потом опасно выбегал Сисей – не смог Ассан переиграть Алаа. Это был уже явно тревожный звоночек для обороны «Аль-Насра», которая пропустила его мимо ушей. В итоге другой выпад гостей оказался голевым. На 45-й минуте Н'Куду выскочил на рандеву с Алаа и проткнул мяч в сетку. Голевая атака «Дамака» началась с перехвата мяча в своей штрафной площади, когда Роналду рухнул на газон. Не стоило там Кришу рассчитывать на пенальти.

Если до перерыва у игроков «Аль-Насра» преобладали отрицательные эмоции, то в первой трети второго тайма «минус» в этом плане сменился на «плюс». Всё потому, что Талиска и Роналду с коротким интервалом забили прямыми ударами со штрафных. То есть картинка счёта резко перелистнулась с 0:1 на 1:1 и затем на 2:1. Мог Криштиану отличиться ещё с игры минут за десять до конца основного времени, но пальнул выше створа с левого угла вратарской. Никуда победа от «Аль-Насра» уже не делась. Повезло хозяевам, что Хариси в концовке не попал головой в створ. 22 очка набрала команда Луиша Каштру и отстаёт от первой строчки на четыре балла.

Кирилл Иванцов