Роналду снова отличился за «Аль-Наср» - на трибунах праздник

Сейчас проходит матч десятого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Дамаком».

На 57-й минуте португальский нападающий Криштиану Роналду вывел команду из Эр-Рияда благодаря точному удару со штрафного.

Болельщики устроили перфоманс в честь португальца. После гола они взяли таблички с цифрой «200», что стало отсылкой к тому, что португалец провел 200 матчей за национальную сборную Португалии, однако стоит отметить, что он покорил данную отметку еще в июне и с тех пор провёл три матча.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.