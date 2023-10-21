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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Малком обратился к Неймару

21 Октября 2023 • 15:39 Комментировать

Форвард «Аль-Хиляля» Малком обратился к своему одноклубнику – к Неймару. Недавно звёздный бразильский форвард получил серьёзную травму, из-за которой он не сыграет до конца сезона.

«Привет, мой кумир! Я просто хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления. Будь сильным, Аллах знает всё. Мы здесь, чтобы помочь тебе выздороветь. Порадуй всех нас. Шлю тебе поцелуи», - сказал Малком на видео пресс-службы клуба.

Напомним, что Малком в летнее трансферное окно перебрался в «Аль-Хиляль» из «Зенита». За питерский клуб бразилец выступал на протяжении четырёх сезонов.

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Неймар Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд
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