«Аль-Иттифак» сможет подписать Лингарда только в январе

«Аль-Иттифак» готов подписать контракт с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, команда из Саудовской Аравии скоро предложит англичанину предварительный контракт, который начнёт действовать в 2024 году.

Дело в том, что в данный момент «Аль-Иттифак» не может регистрировать новых футболистов, так как состав команды уже переполнен. Клуб в январе избавиться от ненужных игроков и освободит место для Лингарда.

Источник отмечает, что Джесси ранее тренировался в Саудовской Аравии на топ-уровне. Именно поэтому «Аль-Иттифак» принял решение предложить футболисту контракт.