​Сын Роналду сыграл за команду академии «Аль-Насра»

В пятницу Криштиану Роналду – младший сыграл за команду академии «Аль-Насра» в возрастной категории до 15 лет. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба саудовского клуба в социальных сетях.

Стоит сказать, что Роналду-младший сыграл под седьмым номером. Как известно, под этим номером почти всю карьеру выступает звёздный Криштиану.

Отметим, что сыну Криштиану Роналду 13 лет.

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала года. В 30 официальных матчах за саудовский клуб португалец забил 25 голов и отдал восемь результативных передач на партнёров.

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