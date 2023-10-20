Бензема забивал и чужим, и своим, его «Аль-Иттихад» не сумел одолеть лидера

В центральном матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии играли «Аль-Таавун» и «Аль-Иттихад». Игра получилась более-менее равной, гости точнее пробивали по воротам и имели большой перевес в угловых. Поединок завершился ничьей 1:1, при этом оба мяча забил тот же футболист. На 22-й минуте Карим Бензема вывел гостей вперед, он же спустя четыре минуты стал автором автогола.

«Аль-Таавун» делит первое место, его соперник третий с отставанием в три очка.