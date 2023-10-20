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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема забивал и чужим, и своим, его «Аль-Иттихад» не сумел одолеть лидера

20 Октября 2023 • 20:22 Комментировать
Аль-Таавун Бурайда
1:1
Аль-Иттихад Джидда
окончен

В центральном матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии играли «Аль-Таавун» и «Аль-Иттихад». Игра получилась более-менее равной, гости точнее пробивали по воротам и имели большой перевес в угловых. Поединок завершился ничьей 1:1, при этом оба мяча забил тот же футболист. На 22-й минуте Карим Бензема вывел гостей вперед, он же спустя четыре минуты стал автором автогола.

«Аль-Таавун» делит первое место, его соперник третий с отставанием в три очка.

Протокол игры  
Аль-Таавун Бурайда1:1Аль-Иттихад Джидда
  22'Бензема Карим (0:1)
(1:1) Бензема Карим26'  
МаилсонАлояри АбдулмаликЖиротто АндрейАль-Ахмед ВалидФакихи Муат Абдулазиз 81' (Аль-Нассер Саад ( 81') Флавио II  90'Эль-Махдиуи АшрафМедран АльвароМатеус XIVShina XI 87' (Аль-Салули Оун ( 87') Барроу Муса
Запасные: Iyad MadaniАль-Шаммари АбдулмалекRakan AltulayhiАль-Абдул-Раззак ФахадАль-Руки СаттамСалех Бахусейн АхмедMohammed Aldhulayfi
Гроэ МарселоАль-Шанкити Муханнад 75' (Аль-Джамаан Салех ( 75') Хавсави ОмарЛуис ФелипеБамсауд АхмедРомариньо РикардоКанте Н'ГолоАль-Нашри АуадКоронадо ИгорБензема КаримХамдалла Абдерразак  38' 75' (Аль-Олайан Мадаллах ( 75')
Запасные: Swailem Al-MenhaliАль-Маюф АбдуллаАль-Гамди ФайсалTurki Al JaadiФархан СултанКамара АрунАль-Сахафи Марван
20 октября.

 

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