Бензема забивал и чужим, и своим, его «Аль-Иттихад» не сумел одолеть лидера

В центральном матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии играли «Аль-Таавун» и «Аль-Иттихад». Игра получилась более-менее равной, гости точнее пробивали по воротам и имели большой перевес в угловых. Поединок завершился ничьей 1:1, при этом оба мяча забил тот же футболист. На 22-й минуте Карим Бензема вывел гостей вперед, он же спустя четыре минуты стал автором автогола.
«Аль-Таавун» делит первое место, его соперник третий с отставанием в три очка.
Протокол игры
|22'Бензема Карим (0:1)
|(1:1) Бензема Карим26'
Маилсон•Алояри Абдулмалик•Жиротто Андрей•Аль-Ахмед Валид•Факихи Муат Абдулазиз81' (Аль-Нассер Саад (81') •Флавио II• 90'Эль-Махдиуи Ашраф•Медран Альваро•Матеус XIV•Shina XI87' (Аль-Салули Оун (87') •Барроу Муса
Гроэ Марсело•Аль-Шанкити Муханнад75' (Аль-Джамаан Салех (75') •Хавсави Омар•Луис Фелипе•Бамсауд Ахмед•Ромариньо Рикардо•Канте Н'Голо•Аль-Нашри Ауад•Коронадо Игор•Бензема Карим•Хамдалла Абдерразак 38'75' (Аль-Олайан Мадаллах (75')
20 октября.
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