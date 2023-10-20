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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Лингарду предлагают контракт

20 Октября 2023 • 15:43 Комментировать

Полузащитник Джесси Лингард, который известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», в ближайшее время может обрести клубную прописку. Как сообщает ESPN, саудовский «Аль-Иттифак» в ближайшее время собирается подписать контракт с 30-летним англичанином.

Напомним, что недавно Лингард сыграл за «Аль-Иттифак» в товарищеском матче и даже смог забить гол.

Джесси Лингард пребывает в статусе свободного агента с лета после ухода из «Ноттингем Форест».

Стоит сказать, что главным тренером «Аль-Иттифака» является известный в прошлом английский футболист Стивен Джеррард.

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Джесси Лингард Аль-Иттифак трансферы футбола - зима 2024
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