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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» сделал подарок Роналду фото

19 Октября 2023 • 19:32 Комментировать (3)

Пресс-служба «Аль-Насра» опубликовала видео, на котором нападающий Криштиану Роналду получает в подарок торт. Клуб поздравил португальца с тем, что ему покорилась отметка в 40 голов в рамках 2023 года.

В верхней части торта можно увидеть количество голов, которое Роналду забил в футболке сборной Португалии.

Всего за «Аль-Наср» Криштиану Роналду провёл 30 официальных матчей. В них португалец забил 25 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров.

«Аль-Наср» на текущий момент занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
19 Октября 2023 в 19:40
ай падаждем што скажеть чертяка барадатая.. А-ха-ха-ха! )))
ilinoize
19 Октября 2023 в 20:16
Его в дурку увезли
ингерман
19 Октября 2023 в 19:39
ай нормуль.. видна, атмосфера у каманде харошая.. хе...
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