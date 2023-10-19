Пресс-служба «Аль-Насра» опубликовала видео, на котором нападающий Криштиану Роналду получает в подарок торт. Клуб поздравил португальца с тем, что ему покорилась отметка в 40 голов в рамках 2023 года.

В верхней части торта можно увидеть количество голов, которое Роналду забил в футболке сборной Португалии.

Всего за «Аль-Наср» Криштиану Роналду провёл 30 официальных матчей. В них португалец забил 25 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров.

«Аль-Наср» на текущий момент занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.