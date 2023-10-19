​Сын Роналду зачислен в «Аль-Наср»

Криштиану Роналду - младший, сын звёздного португальского форварда, был зачислен в академию «Аль-Насра». Об этом на своих страницах рассказывает Arriyadiyah.

Отмечается, что Криштиану-младший будет играть под седьмым номером, как и его отец. Свой первый матч сын Роналду должен провести уже в пятницу.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. В 30 матчах за саудовский клуб звёздный нападающий записал на свой счёт 25 голов и в 8 результативных передач на партнёров.

Действующий контракт Роналду с саудовским клубом рассчитан до средины 2025 года.