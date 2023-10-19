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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду забирал остатки в «Макдональдсе» - правда о юности звезды футбола

19 Октября 2023 • 12:48 Комментировать (3)

Бывший футболист «Спортинга» Фабиу Паим рассказал о непростой юности Криштиану Роналду.

«Когда мы жили в академии «Спортинга», то ходили в «Макдональдс», чтобы забрать гамбургеры, которые уже никому не были нужны, ведь их нельзя было продать. Мы каждый вечер ходили за этими гамбургерами. Но я помню Роналду как трудолюбивого и преданного своему делу человека, который хотел быть лучшим. Он всегда очень расстраивался, когда проигрывал», - сказал Паим The Sun.

В настоящий момент Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Португалец играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

​Роналду – самый высокооплачиваемый футболист года, Месси сильно отстаёт

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон Аль-Наср Эр-Рияд Фабиу Паим
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
19 Октября 2023 в 14:01
ай.. причем тут бедное децтво.. тут об этам ниче не сказана.. так што не нада с бальной галовушки.. просто есть люди каторые сделали себя сами.. с нуля тыкскызыть.. а есть пацелованые богам в адно месцо.. а ышо есмь цвецные бараденки каторые сие месцо постоянно абнюхивають и паходу тащаца от ентава.. А-ха-ха-ха! )))
InterSan
19 Октября 2023 в 13:50
Да, уж…..бедное детство……Гамбургеры, доедали….бедолаги.
Затирку и Хлеб на огне - покажите им.
Alex1972
19 Октября 2023 в 13:02
Теперь он собирает остатки зарплаты с Юве. Как был нищим и алчным - так и остался. Морган подтвердил.. Хе..
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