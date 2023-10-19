Роналду забирал остатки в «Макдональдсе» - правда о юности звезды футбола

Бывший футболист «Спортинга» Фабиу Паим рассказал о непростой юности Криштиану Роналду.

«Когда мы жили в академии «Спортинга», то ходили в «Макдональдс», чтобы забрать гамбургеры, которые уже никому не были нужны, ведь их нельзя было продать. Мы каждый вечер ходили за этими гамбургерами. Но я помню Роналду как трудолюбивого и преданного своему делу человека, который хотел быть лучшим. Он всегда очень расстраивался, когда проигрывал», - сказал Паим The Sun.

В настоящий момент Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Португалец играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

​Роналду – самый высокооплачиваемый футболист года, Месси сильно отстаёт