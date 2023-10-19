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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема подаст в суд на министра внутренних дел Франции

19 Октября 2023 • 07:57 Комментировать

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за обвинения в связях с террористами.

«Это вранье, Карим никогда не имел отношения к подобному. Мы собираемся подать в суд на Дарманена за клевету. Он публично оскорбил моего клиента», - рассказал журналисту Le Parisien адвокат нападающего Хьюг Вижье.

Напомним, что Бензема является действующим обладателем «Золотого мяча». Летом звездный бомбардир покинул мадридский «Реал» и перешел в «Аль-Иттихад».

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии форвард провел семь поединков, забил три гола и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад
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