«Аль-Хиляль» отреагировал на тяжёлую травму Неймара

Пресс-служба саудовского клуба «Аль-Хиляль» отреагировала на травму нападающего команды Неймара, которую звездный игрок получил в поединке отбора чемпионата мира – 2026 против Уругвая (0:2).

Клуб опубликовал заявление, в котором пожелал форварду вернуться сильнее. У игрока диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

Неймар перебрался в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно из французского «ПСЖ». Сумма сделки составила 90 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между 31-летним бразильским форвардом и клубом рассчитан до середины 2025 года.