​За четыре матча у руля саудовской сборной Манчини заработал лишь одно очко

Роберто Манчини встал у руля сборной Саудовской Аравии, но пока что, проведя в новом качестве четыре матча, лишь один раз сыграл вничью и трижды проиграл. Ничья имела место в матче с Нигерией, который завершился со счетом 2:2 и в котором травму получил Виктор Осимхен. Но радость по поводу ничейного результата с «супер-орлами» быстро улетучилась из-за поражения от сборной Мали - 1:3.

Так что в Саудовской Аравии, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, уже чувствуется легкое напряжение в сторону Манчини. Затратив столько денег на повышение статуса чемпионата, саудиты ждут качественного скачка и от сборной страны.