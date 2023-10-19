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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​За четыре матча у руля саудовской сборной Манчини заработал лишь одно очко

19 Октября 2023 • 02:29 Комментировать

Роберто Манчини встал у руля сборной Саудовской Аравии, но пока что, проведя в новом качестве четыре матча, лишь один раз сыграл вничью и трижды проиграл. Ничья имела место в матче с Нигерией, который завершился со счетом 2:2 и в котором травму получил Виктор Осимхен. Но радость по поводу ничейного результата с «супер-орлами» быстро улетучилась из-за поражения от сборной Мали - 1:3.

Так что в Саудовской Аравии, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, уже чувствуется легкое напряжение в сторону Манчини. Затратив столько денег на повышение статуса чемпионата, саудиты ждут качественного скачка и от сборной страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии
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