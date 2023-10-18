Неймар пропустит остаток сезона из-за травмы

Нападающий сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар надолго выбыл из строя.

31-летний игрок получил тяжёлое повреждение в недавнем поединке со сборной Уругвая, из-за чего был заменён в концовке первого тайма. Как сообщает Sport.es, проведённые обследования выявили у Неймара разрыв передней крестообразной связки и мениска левого колена. Бразильцу предстоит операция, а восстановление может занять от семи до девяти месяцев. Таким образом, звёздный футболист вряд ли вернётся на поле до конца текущего сезона.

Напомним, что Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в августе. В цветах саудовского коллектива форвард отметился голом и тремя ассистами в пяти играх.