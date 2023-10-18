Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар пропустит остаток сезона из-за травмы

18 Октября 2023 • 23:27 Комментировать (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Халидж
20.10 21:00

Нападающий сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» Неймар надолго выбыл из строя.

31-летний игрок получил тяжёлое повреждение в недавнем поединке со сборной Уругвая, из-за чего был заменён в концовке первого тайма. Как сообщает Sport.es, проведённые обследования выявили у Неймара разрыв передней крестообразной связки и мениска левого колена. Бразильцу предстоит операция, а восстановление может занять от семи до девяти месяцев. Таким образом, звёздный футболист вряд ли вернётся на поле до конца текущего сезона.

Напомним, что Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в августе. В цветах саудовского коллектива форвард отметился голом и тремя ассистами в пяти играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД АЛЬ-ХАЛИДЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
18 Октября 2023 в 23:39
А бабосики то, капают
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
21:15 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Саудовская Аравия? Мне было бы очень трудно на это согласиться»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Черчесов отказался от предложения из Саудовской Аравии — тренер может возглавить российский клуб слухи
18:50 · Саудовская Аравия
Бербатов уверен, что Роналду может играть ещё три года
18:08 · Саудовская Аравия
Во Франции хотят лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча»
13:59 · Саудовская Аравия
Художница, которую обнял Роналду: «Никто не рассказывал Криштиану о законах в Иране»
10:13 · Саудовская Аравия
Звезду футбола Бензема обвинили в связях с террористами
08:03 · Саудовская Аравия
Тораль рассказал, что отказал клубу из Саудовской Аравии
17 Октября
23:46 · Саудовская Аравия
​Иранский бизнесмен пролетел пол-Азии, чтобы подарить Роналду персидский коврик
17:19 · Италия. Серия А
​Назван возможный следующий клуб Моуринью
10:25 · Саудовская Аравия
Канте приятно удивлён уровнем саудовского чемпионата
02:31 · Бразилия
​«Сукин сын» - Неймар поругался с президентом бразильской федерации футбола 1
01:30 · Италия. Серия А
Названа возможная зарплата Моуринью в саудовском клубе слухи
01:04 · Саудовская Аравия
​Бензема поддержал Сектор Газа
00:11 · Англия. Премьер-лига
Роналду обошёл Холанна и стал лучшим бомбардиром в мире за 2023 год 1
16 Октября
23:54 · Чемпионат Европы 2024
Роналду в 12-й раз в карьере достиг отметки в 40 голов за год
Все новости